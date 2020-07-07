Kılıçdaroğlu'ndan MÜSİAD'a tepki: Sizin yediğiniz yemek değil insan eti

Sakarya'da hava fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye giden MÜSİAD'ın sosyal medyadan paylaştığı yemek fotoğrafına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "insanların cenazeleri kalkmadan yemek verdiler. Sizin yediğiniz yemek değil, insan eti" ifadesini kullandı.

Hendek'teki fabrikada son 11 yılda 4 kez patlama meydana geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sakarya'da fabrikada patlama meydana geldi, 7 yurttaşımız hayatını kaybetti. Fabrika sicili temiz olan bir fabrika değil. Devlet işçiler çalışabilir diye raporlar vermişti. Önlem almıyorsunuz, patlamalar gerçekleşiyor, insanlar ölüyor. Hendek'teki fabrika 11 yılda 4 kez patladı. Fakat bu fabrikanın sahibi kimlerden güç alıyorsa her patlamadan sonra yeniden açıyor."

'Erdoğan patlama sonrası işçiyi değil fabrika sahibini arıyor'

MÜSİAD'a sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sakarya'da insanların cenazeleri kalkmadan yemek verdiler, utanmadan sosyal medyada paylaştılar. Sizin yediğiniz yemek değil, insan eti. Erdoğan patlama sonrası işçiyi, yakınlarını değil fabrika sahibini arıyor" ifadesini kullandı.

"Sakarya'da ortada bir kaza yok, ortada bir iş cinayeti var. Haklarını arayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Milletvekillerimiz bölgeye gittiler. Buradan bu fabrikada çalışanlara sesleniyorum. Adım gibi eminim bu iktidar bu olayı kapatmak isteyecektir. Erdoğan'ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi fabrikanın patronu. Nasıl olsa Sakarya'da oyum çok yüksek, ben binerim sırtlarına diyor. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakaryalı sahip çıkmasa da orada çalışan işçilere biz sahip çıkacağız. Belki o vefat eden kişilerden kimse CHP'ye oy vermedi. Ama birileri haksızlığa uğramışsa adaleti sağlamak için çalışacak ilk kişi benim. Biz adaletten, haktan, hukuktan, alın terinden yana bir partiyiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız."