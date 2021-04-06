Kılıçdaroğlu'ndan Montrö ve amiraller açıklaması

Kılıçdaroğlu, amiraller bildirisine ilişkin parti MYK'sında 'Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır' yorumunu yaptı. 

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye yönelik değerlendirmede bulundu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, “darbe” tartışmasına yönelik, “Darbelerden en çok CHP zarar gördü. İktidara yakın olduğumuzda hep darbe tartışılır. Darbecilikte kimse Erdoğan’ın eline su dökemez, defalarca seçmen iradesini engelledi” dedi.

Emekli amirallerin açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır” yorumunu yaptı. 

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