Kılıçdaroğlu'ndan Montrö ve amiraller açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye yönelik değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, “darbe” tartışmasına yönelik, “Darbelerden en çok CHP zarar gördü. İktidara yakın olduğumuzda hep darbe tartışılır. Darbecilikte kimse Erdoğan’ın eline su dökemez, defalarca seçmen iradesini engelledi” dedi.

Emekli amirallerin açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır” yorumunu yaptı.