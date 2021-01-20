Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi'ye 'mektup' yanıtı

İzmit Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un mektup yazarak, parti yönetimini eleştirmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz. Onları kabul etmeyiz, doğru değil” diye konuştu.

Çelebi, söz konusu mektubu yanıt alamadığını belirtip sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

İKTİDAR İÇİN;



1-İttifaklar baştan değil seçime yakın düşünülmeli, CHP 1.parti olmak için çabalamalıdır.

2-Kurucu değerlerden en ufak taviz verilmemelidir.

3-Parti içi demokrasi derinleştirilmelidir.

4-Partinin bütün evlatları kucaklanmalıdır. https://t.co/NUgAb2Sm9e — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 15, 2021

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Hayırlı olsun diyeceğiz, arkadaşlar ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar" karşılığını verdi.