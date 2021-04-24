Kılıçdaroğlu'ndan 'koşullar erken seçime götürecek' açıklaması: Sonbaharda olabilir

CHP Genel Başkan’ı Kemal Kılıçdaroğlu Tele1’de Merdan Yanardağ’ın sorularını yanıtladı.

"Koşullar Türkiye’yi erken seçime götürecek. Sonbaharda erken seçim olabilir" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusundaki soruya şöyle yanıt verdi:

"Millet İttifakı eşitler arasında bir ittifaktır. Her parti aynı ağırlıkta. Dolayısıyla biz seçimler sırasında oturup konuşmak zorundayız. Her partinin ayrı ayrı adayı mı olacak, yoksa anlaştığımız bir ortak aday mı çıkacak... Oturup konuşacağız, ona göre bir aday belirleyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"İki belediye başkanımız da son derece başarılı. Bu başarıları iktidar hazmedemiyor biliyoruz. Adayı belirlerken biz tek başımıza belirlemeyeceğiz. Önce yöntemleri belirleyeceğiz, sonra adayımızı belirleyeceğiz. Bu başarıları kendi bölgelerindeki başarıları sürdürmek istiyorlar. Bizim adayımız budur ya da şudur diye o tuzağa düşmeyeceğiz. Önce biz ilkeler konusunda anlaşayacağız. Neyi nasıl, hangi sürede yapacağımızı berabar belirleyeceğiz. O zaman biz vatandaşa güven vermiş oluruz. Her bir parti, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyor. İttifaka dahil olmayan, iki pati daha var gelecek ve deva partisi çalışmalarını paylaşılıyor. İttifaklar zamanı gelince yeri gelir konuşulur."