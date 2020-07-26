Kılıçdaroğlu’ndan ‘ittifak’ PM’si…

CHP’de dünkü genel başkanlık seçiminin ardından gözler Parti Meclisi için yapılacak seçime çevrildi. Genel Başkanlık seçimini tek aday olarak girip kazanan Kılıçdaroğlu, partiyi önümüzdeki seçime götürecek yönetici organ Parti Meclisi için de anahtar listesini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun delegelere iletilen anahtar listesi beklendiği gibi partinin önümüzdeki seçimdeki “ittifak” stratejisine büyük oranda itiraz etmeyecek isimlerden oluştu.

Partinin ittifak stratejisine itiraz eden, açık şekilde Gelecek ve Deva partileriyle olası bir ittifaka karşı çıkan isimler de büyük oranda liste dışı kaldı.

İttifak görüşmelerinin kritik ismi listede

Geçtiğimiz seçimlerde CHP’nin ittifak görüşmelerini yapan isim olan ancak seçim sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası MYK’dan istifa eden Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldı. Partide yeniden önemli sorumluluklar alması beklenen Tezcan’ın olası ittifak görüşmelerinde de kilit isimlerden biri olabileceği belirtiliyor.

Liste dışında kalan isimler dikkat çekti

Gürsel Tekin, Tekin Bingöl, Sezgin Tanrıkulu, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak gibi isimlerin de yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde mevcut PM üyelerinden Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Erdal Aksünger, Gökhan Günaydın, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Gaye Usluer, Müslüm Sarı, Eren Erdem ve Sera Kadıgil Sütçüoğlu gibi isimler kendilerine yer bulamadı.

Listeyi delme çabaları sürüyor

Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alamayan isimlerden önemli bir bölümü PM’ye adaylığını koyarken, parti için gruplar kendi destekledikleri isimlerle Kılıçdaroğlu’nun listesini delmek için kulis faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun listesinden fire verip vermeyeceği merak konusu.