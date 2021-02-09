Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifası sonrası ilk açıklama

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa kararına ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan gelen ilk açıklama, "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız" oldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Muharrem İnce’nin CHP’den istifa ederken kullandığı ifadelerin gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, “Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Bu, CHP’den ilk istifa değil. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar oldu. Demokraside bunlar olabilir. Biz, vatandaşın gündemi olan ekonomik sorunlarla ilgilenmeye devam edeceğiz” dediği öğrenildi.