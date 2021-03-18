Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ İl Başkanlığı Açılışı'na katıldı, burada açıklamalarda bulundu.

HDP'ye kapatma davasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız" dedi.

Kendi partilerinin de kapatıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir" diye konuştu.