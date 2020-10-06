Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP' açıklaması: Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:

'Azerbaycan toprakları işgal altında olan bir devlet'

Azerbaycan toprakları işgal altında olan bir devlet. Uluslararası hukuka aykırı olarak toprakları işgal edildi. 30 yıldır bekliyor işgal ne zaman sona erecek diye. Bu çatışmada 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan ile. Onları seviyoruz, haksızlığa karşıyız. Uluslararası hukuk Azerbaycan'ın hakkı olduğunu söylüyor.

Birliği ve bütünlüğü koruyarak bir işgalin sona ermesini arzu ederek bu olayın sonlanmasını istiyoruz. Sayın Aliyev bu konuda gayet anlaşılır bir mesaj verdi. İşgal ettiğiniz topraklarımızdan çekiliniz ve özür dileyiniz dedi. Bizim Ermenistan halkıyla bir sorunumuz yok ama Ermeni yönetimiyle bir sorunumuz var dedi. Bu arada sivillerin hedef alınması çok acı bir olay.

HDP açıklaması

Demokrasinin bir başka özelliği de seçimle gelenin seçimle gitmesidir. Eğer siz halkın oyunu alan bir kişiyi halkın iradesini bir tarafa atarak onu bulunduğu makamdan alıp kayyım atıyorsanız bu ülkede demokrasi yoktur. Üstelik seçimle gelen belediye başkanı daha önce aynı suçtan aynı olaydan ötürü gözaltına alınmış, hapis yatmış, çıkmışsa olay çok daha vahim durumdadır. Bunu sadece son olaylarla ilgili söylemiyorum.

Sayın Davutoğlu istifa ettirildiğinde de aynı açıklamayı yaptık. Bir yerde adaletsizlik varsa adaletin standardı olmaz. Adaletsizlik kime karşı yapılmışsa sesinizi ona karşı yükselteceksiniz. Demokrasiler çifte standardı kabul etmez. Diyorlar ki, gözaltına alınanlar HDP'liler ya da başka partiden... Bir haksızlık varsa ve siz ona itiraz etmiyorsanız burada adaletsizlik var demiyorsanız o zaman haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır.

Balyoz - Ergenekon olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? O dönemde bizi suçladılar, kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. 6 yıl neden beklediniz siz? Bir günde papazı bırakıyorsunuz. Niye 6 yıl beklediniz? Acaba biz millet ittifakını nasıl dağıtırız... Böyle bir hinliğin peşindeler. Ama bu ülkenin sağduyusuna güveniyorum. İnsanlarımızın ferasetine güveniyorum.

Haklılar mı, haklılar...

Servisçilerin ortak söylediği şu, dünyanın en pahalı yakıtını kullanıyoruz. Doğru mu, doğru.

Devlete mal satan medikal firmalar. Tıbbi malzeme verdik devlete. 15 aydır bizim paramız ödenmiyor, diyorlar. Aralarında sözleşme var. Sözleşmeye göre 150 gün için içinde bu paranın ödenmesi gerekiyor. Bırakın 150 günü tam 450 gündür bizim paramız ödenmiyor, diyorlar. Şunu söylüyorlar, "Resmi yazı yazmışlar, yüzde 25 alacağınızı düşürün paranızı ödeyelim." Devlet şantaj yapar mı, haydutluk yapar mı?

Esnaf için yapılması gerekenler şöyle:

Esnaflar için bir bakanlık inşa edeceğiz.

Sicil affının çıkması lazım.

Alınan krediler var. Kamu bankalarından kredi alındı doğru, dükkan kapalı. Faiz de bindi, nasıl ödeyecek. Esnaf diyor ki benim ödeyeceğim şekilde taksitlendirin benden faiz de almayın. Doğrudur, gelir elde etmedi ki faiz alıyorsun ondan.

Stopajı kaldırın diyorlar. Başımıza bela. Bunu da kaldıracağız.

Zincir mağazalarla ilgili bir düzenleme yapın diyorlar; AVM'ler en azından haftada bir gün kapansın.

Esnafın sosyal güvenlik primlerini en azından devlet ödesin.

Esnafa en azından bu süreçte insafsızca ceza yazmaktan vazgeçin.

Diyorlar ki, hijyen kurallarına uygun olarak, sağlık koşullarına da biz dikkat edeceğiz, taş ve kağıt oyunlarını serbest bırakın. "Efendim bu olmaz, hijyen kurallarına uymazsınız. Diyorlar ki, "o zaman kağıt parayı da yasaklayın, o da kullanılmasın." Haklılar mı, haklılar.

Kısa çalışma ödeneğinden esnafın yanında çalışanlar da yararlanmalı