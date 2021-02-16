Kılıçdaroğlu'ndan Gare açıklaması: Sorumlu Erdoğan'dır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Vekilliğe geri dönen Enis Berberoğlu, CHP Grup Toplantısında alkışlarla karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"-Bir bardak vardı, bütün haksızlık birer damla halinde o bardağa düşüyordu. Enis Berberoğlu damlası bardağı taşıran damla oldu. Ve biz rahatlıkla söyleyebilirim. Enis Berberoğlu için Türkiye’deki yargının durumunu düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir yargı! AYM hak ihlali var diyor, alt mahkeme uygulamam diyor. Bir mahkemeyi düşünün AYM’yi takmayacağım diyor! Gücümü Saraydan alırım diyor.

-Şehitlerin ailelerinin bulunduğu evlere kor ateşi düştü. 5-6 yıldır ne yapıldı? Kalbimiz yanıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki adeta şehitler üzerinden hesaplaşan bir Türkiye. Şu iktidarın yaptığına bakın Allah aşkına. Şehit şehittir arkadaşlar. Onun bizim toplumumuzda ayrı bir yeri vardır. Bir tweet üzerinden kıyameti kopardılar. Hangi inanç, hangi erdem? Bilgiler parça parça önümüze gelmeye başladı. Şehitlerimizin açıklamasını neden Malatya valisi yapıyor? Cumhurbaşkanlığı koltuğundaki zat ne yapıyor?

-Devleti yöneten birisi 'Çarşamba günü çok önemli bir şey açıklama yapacağım' demez, operasyonlar gizli yapılır. 13 kişi hayatını kaybetmiş, Malatya Valisi açıklama yapıyor. Niçin? İdlib'de de öyle olmuştu. Kaçacak delik arıyorlar, suçlarını biliyorlar.

'Erdoğan Rize'de güle oynaya kongre yaptı'

-Erdoğan Rize'de güle oynaya kongre yapıyor. Bir de Şehit annesini arayıp 'Oğlunuz şehit oldu siz bu şerefi yaşadınız' diyor. Göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Eğer sen böyle bir şerefi kabul etmek istiyorsan ve bu şerefi başının üstünde yaşamak ve içselleştirmek istiyorsan çocuklarına bedelli yaptırmazsın, gönderirsin askere. Irak'a gönderirsin. Neden bu ülkede fakir fukaranın çocukları bedel ödüyor da varsılların çocukları bedel ödemiyor. Hangi AK Partili milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede.

-5-6 yıldır defalarca hatırlatılmasına karşın ne yapıldı? Şimdi bunların tamamı hayatını kaybetti. Aileler defalarca geldiler, her kapıyı çaldılar. Bana da defalarca geldiler. Malatya'da da geldiler. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Basın toplantıları yaptılar. Olaya iktidarın el atması gerektiğini söyledik. Bu çerçevede bir çaba harcayın dedik. Elimizden gelen her şey yapıldı. Basın toplantıları yapıldı. Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yapıldı, soru önergeleri verildi.

Sandık gelecek, bugün olmazsa yarın gelecek. Anket sonuçları nasıl eridiklerini gösteriyor. Sandıkla geldiler, sandıkla bunları göndereceğiz. Güle oynaya göndereceğiz. "

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 soru

"Erdoğan'a beş soru soracağım. Bu soruların cevabını 83 milyon adına ondan bekleyeceğim.

Soru 1: Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için başbakan veya cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?

Soru 2: Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz. İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?

Soru 3: Yıllarca dostum Trump diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız. Bölgede Amerikalılar çok güçlü, senin de en yakın dostun Trump.

Soru 4: Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş insan hakları örgütlerinden, terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi için en azından çağrıda bulunmak hiç aklınıza gelmedi mi? Neden 13 kişiye sahip çıkmadınız şimdiye kadar?

Soru 5: Dün Rize'de yaptığınız açıklamalardan sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim?

Kurtarma operasyonuna gidiyorsun bütün rehineler ölüyor. Akıl tutulması var burada. Gidiyorsun rehineleri kurtarmaya, bütün rehineler ölüyor. Korkudan hiç kimse açıklama yapmıyor, vali açıklama yapıyor.

13 askerimiz burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi. Sözde Çarşamba günü gelecek, Erdoğan çıkacak, 'Biz kahramanız, biz 13 kişiyi kurtardık' diyecek. Davulla zurnayla rehine mi kurtarılır? 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır."