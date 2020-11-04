Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Fatura ağır olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı erken seçim çağrısına yönelik bir soru üzerine "Temel çağrıda bulunma gerekçem şu, gerçekten ekonomide çok ciddi bir deprem var aslında. Dolara bakın, avroya bakın nerede, sterline bakın nerede, bizim Türk lirası güneş altındaki kar gibi eriyor. Ciddi bir devalüasyon yaşıyoruz. Yara daha çok sıcak, önümüzdeki günlerde fatura çok ağır olacak" dedi.

Katıldığı programda Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşması için erken seçime gitmek zorunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşananların her geçen gün topluma olan maliyetinin artacağını özellikle de bundan fakir kesimin etkileneceğini dile getirdi.