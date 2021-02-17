Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'terbiyesiz' sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'daki AKP kongresinde kendisine "terbiyesiz, yüzsüz" sözleriyle hakaret etmesine yanıt verdi.

'İşin reklamına kaçıyorsun'

Sosyal medya hesabından "İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir" yorumuyla bir video mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu "Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip terbiyesiz bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğu için" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ve kendisine 5 soru sordum, şehit aileleri adına, milletimiz adına sordum. 5 soruya cevap ver de en azından toplum ne olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun. İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. O 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım."