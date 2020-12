Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hayatımda çok cahil gördüm de...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Video konferans toplantısında açılış konuşması yapan Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Erdoğan'ın "sanki iktidar partisinin değil muhalefet partisinin genel başkanı" gibi konuştuğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Baştan başladı sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisini gündemine aldı. Çünkü korkuyor Cumhuriyet Halk Partisinden. Neden korkuyor? Çünkü CHP toplumun her kesimine dokunmaya, toplumun her kesiminin sorunlarıyla ilgilenmeye ve o sorunlara en sağlıklı çözümleri üreten parti olduğu gerçeğini Türkiye'nin önüne koymaya başladı. Bugün kahveciden tutun sokaktaki simitçiye kadar, sanayicilerden tutun çiftçiye kadar hayatın her alanı ile ilgili bütün sorunları CHP biliyor ve onları çözmek için de çaba harcıyor. Dün Erdoğan öğretmenlerle ilgili bizi suçlamaya başladı. Sayın Erdoğan, keşke öğretmenlerle ilgili bizi suçlasın, hiçbir itirazım yok ama ağzından şu çıkmalıydı, 'ben en kısa sürede Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkaracağım. Her 24 Kasım'da öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğim. Ey Kılıçdaroğlu duydun mu?' deseydi ben buradan kendisini alkışlayacaktım. 'Helal olsun' diyecektim ama öğretmenler üzerinden bize saldırıyor, sanıyor ki öğretmenler kendisini dinleyecek."

'Uyuşturucu ticaretine vergi' tartışması

Kılıçdaroğlu, "Ben uyuşturucu gelirleri, kara para, malum konusu suç teşkil eden gelirlere kara para diyoruz, bunların vergilendirilmesi gerektiğini söyledim. Erdoğan, 'Efendim uyuşturucu ticareti yapan, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayı aklamayacaksın, kara para ile devleti dolandırandan vergi alacaksın.' Bu sözler üzerinden beni eleştiriyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hayatımda çok cahil gördüm de bu kadar cahil bir insan görmedim. Söylemek istediğim şu; bakın, insan kaçakçılığı yapan, organ kaçakçılığı yapan, uyuşturucu kaçakçılığı yapan insanlar gelirlerini yurt dışındaki vergi cennetlerinde toplarlar. Çünkü bilirler ki o parayı buradaki bankaya yatırırsan MASAK görür, 'Bu parayı nereden sağladın?' diye soru sorar. Vergi cennetlerine yatırdığın zaman da bu soru sorulmaz. Çünkü zaten vergi cenneti neden deniyor? Denmesinin nedeni de vergilendirilmemiş kazançlar oralarda toplandığı için. 2006'da AK Parti hükümeti bir kanun getirdi, Kurumlar Vergisi Kanunu. 30'uncu maddenin 7'nci fıkrası diyor ki 'Vergi cennetlerinden Türkiye'ye para gelirse yüzde 30 oranında vergileyeceğim.' Yani Man Adası'ndan, yani başka adalardan eğer Türkiye'ye para gelirse yüzde 30 üzerinden vergilendireceğim. Yani 'kaçakçı, uyuşturucu, işte organ ticareti yapan, çocuk ticareti yapan, kadın ticareti yapan, fuhuş yapan kişilerin topladığı gelirler Türkiye'ye gelirse ben vergileyeceğim.' diyor. Ne zaman? 2006'da. Hangi yıldayız, 2020'nin sonuna geldik."

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının bir kararname çıkarması ve "şunlar vergi cennetleridir" demesi halinde oralardan Türkiye'ye para gelirse yüzde 30 oranda vergi kesileceğini anlattı.

15'inci yıla girilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararnameyi çıkarmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kararnameyi çıkarmadığı gibi bir kanun çıkardı, üstelik bir değil, birden fazla kanun çıkardı. 'Eğer yurt dışında paranız varsa paranın kaynağına bakmayacağım.' diyor. Ne parası olursa olsun. 'Kimliğinize de bakmayacağım.' diyor. 'Asla Türkiye'de vergilendirmeyeceğim, yeter ki getirin parayı diyor.' Uyuşturucu parası, kadın ticareti parası, organ ticareti parası... 'Bütün bunların tamamını getir Türkiye'ye, bankaya yatır ben senin kimliğini asla sormayacağım' diyor" açıklamasında bulundu.

Demirtaş açıklaması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Dün yaptığı konuşma, 'Efendim ben o karara uymam, o karara uymayacağız.' Kimsin sen ya, kimsin? Şahsın devletinde bunu söyleyebilirsin. Sen burayı 'şahsın devleti' olarak görebilirsin ama unutmaman gereken bir şey var, burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, sana pabuç bırakmaz. Öyle bir tabloyu düşünebiliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksınız, alt mahkeme de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, AİHM kararlarına uymayacağız, hangi kurallara uyacağız? Erdoğan'ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkaran mahkemenin kararına uyulacak ve burada biz devlete saygıyı bekleyeceğiz. Hayır, böyle bir olay olmaz. Bunu asla kabul etmiyoruz.