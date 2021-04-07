Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Seni gidi algıcı seni" mesajıyla yayınladığı videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Erdoğan'ın 104 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin "Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır" ifadesine yanıt veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Neymiş efendim? Bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, gelinleri, damatları, görümceleri CHP'liymiş. Şu zekaya bak Allah aşkına, bu aklı size kim veriyor Allah aşkına? Eğer sen, darbeci akrabası arıyorsan, ben sana söyleyeyim. 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. Ha istiyorsan gel şehit ailelerine soralım, ne diyecekler."