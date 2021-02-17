Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a beş kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beş kuruşluk tazminat davası açtığını duyurdu.

Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında, Yine 5 paralık dava açıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun muhataba biçtiği değer gereğince! ‘Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır’ eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız” diye yazdı.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında,



Yine 5 Paralık dava açıyoruz!@kilicdarogluk’nun muhataba biçtiği değer gereğince!



“Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır!” eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız!. — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) February 17, 2021

Ne olmuştu?

Erdoğan partisinin Ankara il kongresinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır" sözlerine "Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Terbiyesiz herif" diye yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ın bu sözlerine "İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir" başlıklı bir video ile sosyal medyadan cevap vermişti.