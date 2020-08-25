Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaz yorumu: İktidar eleştirelim istiyor, eleştirmeyeceğiz

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 4 saat süren toplantının ana gündemini, Giresun’daki sel felaketi ile Karadeniz’deki doğal gaz keşfine yönelik gelişmeler oluşturdu.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, keşifle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmamayı tercih eden Kılıçdaroğlu, dünkü MYK toplantısında kurmaylarına bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun, iktidar kanadının, “CHP’nin Karadeniz’de doğal gaz bulunmasını eleştirmesini istediğini” belirterek kurmaylarını uyardığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP lideri, “Biz onların istediğini yapmayacağız. Eleştirelim istiyorlar, eleştirmeyeceğiz. Niye eleştirelim ki? Ülkemizde doğal gaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki buradan elde edilecek kaynak millet için kullanılsın. Yeter ki gerçekçi olsun” dediği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu’nun Giresun’daki sel felaketi ile ilgili olarak ise, “yanlış yapılaşma” ve “ihmal” vurgusunda bulunarak, “Ancak bu konu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil” değerlendirmesinde bulunduğu iddia edildi.