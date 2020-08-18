Kılıçdaroğlu'ndan dava yorumu: Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada Erdoğan’ın kendisine açtığı tazminat davasına değindi.

“ABD Kongresi, ‘Mal varlığı araştırılsın’ dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresine açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!” dedi.

CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından dün "Kılıçdaroğlu’nun doğru söylediğini yine ispatlayacağız! Hodri Meydan!" diye yazdı.