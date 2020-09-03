Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

'Gül'ün ismi geçince korkuyorlar'

Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Hükûmetin dayatmasıyla yönlendirmesiyle yapılan bu tartışmalar yapay tartışmalardır.

Şu aşamada Cumhurbaşkanlığı adayları tartışılacak bir konu değil. Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 6 ay sonra olacaksa tartışalım. Ama hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin 2023'te yapılacağını söylüyor. Bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz.

Tek başına hareket etme lüksümüz yok. Bir ittifak kurduysak bir parçasıyız., o ittifakla hareket etmek durumundayız. Çünkü rejim değişti. Bizim de demokrasiyi bu eksene oturmamız gerekiyor.

'İnce partimizin üyesidir'

(Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi) Daha başlamadı bilmiyoruz tabi. Bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazım yok. Türkiye'nin sorunlarını nasıl aşacağını anlatabilir, anlatabilir yani. Şunu herkesin bilmesi lazım. Eğer bu ülkede demokrasinin kırıntısı kaldıysa o kırıntıyı ayakta tutan parti biziz. Bizim partimizin içinde demokrasi var. Eksiğimiz olabilir ama bir arkadaşımızın çıkması ve ben memleket hareketi başlatacağım demesi normal. Bizim milletvekillerimiz de gidiyor zaten. Eskiden illet vekilleri birer ikişer kişi gönderiyordu illere şimdi daha fazla insan gönderiyoruz. Kişilerin bu süreçte hiçbir önemi yok, önemli olan ilkeler."

(Muharrem İnce için ihraç talebi) Öyle bir durum söz konusu değil. Olur mu yani şimdi? Biri dilekçe verdi hemen ihraç edelim. Olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar veriyorsa o kişiyi partiden ayıracağım. Dönem kavga dönemi değildir. Parti için çalışan varsa başımın üstünde yeri var.

Osman Kavala açıklaması

"Gazeteciler neden hapiste? Osman Kavala Anayasa Mahkemesi kararına karşın halen hapiste? Neden? Çünkü birileri içeride tutacaksınız diyor. Türkiye'de yargı bağımsız değildir algısı yaratıyor. Algı mı? Hayır gerçek."

'Suriye'yi Erdoğan parçaladı'

"Suriye'yi Erdoğan parçaladı. Talimatı kim verdi? Obama. Erdoğan neydi Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıydı. Niye seni seçiyor emperyal güçler? Çünkü sana talimat veriyorlar. Bizim şehitlerimiz var bir tane ABD askerinin bile burnu kanamadı. "

Doğu Akdeniz açıklaması

"Ekonomide bir buhran dönemi yaşıyorduk dış politikada da aynı şeyi yaşıyoruz. İhvan anlayışı nedir? Bozulma nereden başladı? Bozulma Akdeniz'den bir tehlikeye bindirip İsrail'e göndermeyle başladı. İsrail geldi açık denizde vurdu, insanlarımızı öldürdü. Kıyamet koptu. Sonra ne olu? İsrail bir vakfa para verdi, her şey bitti. Her şey! Tazminat dediler, ben ödemem dedi İsrail. Siz bir vakıf vereceksiniz ben bağış yapıca dedi. ve bu sözleşmesi gece yarısı Meclis'ten geçirdiler. Arkasından Mısır 2015'te Mısır'la ilişkilerimizin mutlaka sıcak tutulması gerektiğini söylüyorum. Mısır'la niye kavga ediyorsun? Mısır'la kavga etmek Akdeniz'i ateşe sürüklemektir."

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