Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Boğaziçi Üniversitesinde rektör ataması sonrası protestolar sırasında yaşananlar hatırlatılarak hem atamalara hem de olaylara bakış açısı sorulan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir sivil darbenin içinde olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, YÖK'ün 12 Eylül darbe hukukun bir sonucu kurulduğunu ve bugün de varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

12 Eylül darbecilerinin yaptığı düzenlemelerinin hala yürürlükte olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, o dönem üniversitelere rektör nasıl atanıyorsa bugün de aynı yöntemlerle atandığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan istediğini rektör olarak atayabiliyor. Tek koşulu var, partili olması lazım. Erdoğan'ın yanında durması onu alkışlaması lazım. Bilimsel özerkliğe hiç önem vermemesi lazım. Sadece görevi Erdoğan'ı ve arkadaşlarını alkışlamak. Bu niteliklere sahip olan kişiler rahatlıkla üniversitelere rektör olarak atanabilir." şeklinde konuştu.

Akademik özerkliğin çok önemli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bilim üretilen yerlerde akademik özerklik olması ve her türlü düşüncenin özgürce tartışılması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, akademik özerklik için "bilimsel özerklik", "yönetsel" ve "mali özerkliğin" olması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Darbe döneminin, 20 Temmuz darbesinin bundan daha güzel fotoğrafı olabilir mi? Üniversitenin kapısına kelepçe vuruyorsunuz. Erdoğan, '20 Temmuz darbesi yoktur' diyecektir ama onunla her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım. Tabii cesaret edebilirse." ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, rektör atamasına ilişkin, "bir kişinin siyasi kimliğinin olması suç değildir" demesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ilk iktidara geldiğinde rektörler nasıl seçiliyordu? Üniversiteler seçiyordu, 3 aday belirliyordu, gönderiliyordu Cumhurbaşkanı bunlardan birini seçiyordu. Ne oldu 20 Temmuz'dan sonra, seçim kaldırıldı, bir kişi yetkili kılındı, o kişi üniversiteye rektör atıyor. 12 Eylül darbesiyle, 20 Temmuz darbesi arasında hiçbir fark yok, yaptıkları bu." cevabını verdi.