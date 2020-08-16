Kılıçdaroğlu’ndan Biden yorumu: Neden şimdi tepki veriyorlar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın Aralık ayında New York Times gazetesine verdiği mülakattaki sözlerinin gündeme getirilmesini değerlendirdi.

Ankara’daki evinin önünde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu “Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. ‘Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir.’ Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanı’nın, Erdoğan’ın, Fahrettin Altun’un, kendi kadrolarının tepki vermeyip 7 ay sonra bunu Türkiye’nin gündemine getirilmesi” dedi.

Kılıçdaroğlu “Gerçekten merak ediyorum. Neden? Acaba yine birileri 'bunu kullanın deliğe süpürmeyin' mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz. 7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. Pergolacı Fahrettin neredeydi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?” diye konuştu.

Biden sözkonusu mülakatında "Şu an ona (Erdoğan'a) çok farklı bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça belirtmeliyiz" demişti.