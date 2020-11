Kılıçdaroğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili "Asıl sorumlu bu işin tepesindeki insandır. Geçen gün de söyledim, veziri verip şahı kurtaramazsınız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Bugün 10 Kasım büyük bir lideri bir devlet adamını bir eski komutanı, düşmanının bile saygı duyduğu değerli bir insanı sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yılı. Gerçekten de düşmanının bile saygı duyduğu bir insan. Biz 82 yıldır onu unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. Bizim mücadelemiz de onun bıraktığı mirası büyütmektir. Bizim yapmak istediğimiz Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır. Darbelerin olmadı, demokrasinin güçlendiği her şeyi ben bilirim anlayışından uzak devletin kurallarına her zaman saygı gösterildiği birer süreci başlatmak durumundayız.

-Onu içeri atan yargı değil devletin içindeki bazı organizasyonlar benim bildiği Müyesser Yıldız istediği kadar göz dağı versinler kalemini satmayan bir gazetecidir.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

-Yine güzel bir haber Azerbaycan'la ilgili. İşgal altında toprakları vardı. Uzun yıllardır Azerbaycan işgalin bitmesini istiyordu. Ama olmadı tek yol vardı savaşmak. Savaştılar ve başardılar. Aliyev bu savaşta çok sıcak bir mesaj verdi. Biz Ermenistan halkına karşı değiliz. Biz Ermenistan'ı yönetenlere karşıyız dedi. İşgalin sona ermesiyle birlikte bir dostluğun başlayacağını düşünüyorum. Umarım iki komşu daha tutarlı bir diyalog sürecine başlamış olurlar. Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri bölgedeki ateşin düşmesine katkı verecektir.

-Diyarbakır il başkanımız aradı Silvan'da dedi 16-28 yaşında çok sayıda intihar var. Bu konunun araştırılması lazım. İntiharın nedenleri nedir bir araştıralım dedi. İnsan haklarından sorumlu arkadaşımızı gönderdik. İntihar edenlerin tamamının ekonomik sorunları var. Düğünde takılana altını satarak evimize ekmek götürüyoruz diyor bu aileler. Ben AK Partiye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin vicdanınız böyle bir şeye el veriyor mu? 16-28 yaş arası gençlerin umutları tükenmiş. Ülkenin şu geldiği hale bak. Erdoğan bunun farkında mı? Haberi bile yok. Sarayda böyle bir olay yok ki. Bu tablo hepimizin önünde olması gereken bir tablo.

İzmir depremi

-Yaralar hızla sarılıyor. Yıkılan hane sayısı 143. Acil yıkılması gereken hane sayısı 831. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 224 konut eşyalarıyla birlikte tamamlandı ve beyaz eşyalar da dahil olmak üzere depremzedelere verilecek. Hilton otelinin odaları depremzedelere açıldı. Belediye ile otel arasında yapılmış güzel bir sözleşme var. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Orta hasarlı habelere de 5'er bin liralık ödeme yapılacak.

-Her siyasi parti kendi düşüncelerini açıklar sonra da onları broşür ya da kitap çıkarır. Ben sanıyordum ki Zekeriya Öz gibi savcılar sadece İstanbul’da var ama Anadolu’da da varmış. Bizim kitaplarımızı toplatmışlar. Bir kişi 4 yerden maaş alır mı? Her biri de 15-20 bin lira. Biz bunu eleştirmeyecek miyiz? 'Bunu eleştirirseniz Cumhurbaşkanlığı’na hakaret sayılır' dediler. Bunlar devleti arpalığa çevirmedi mi, çevirdiler. Senin gücün yetmez sayın hakim. Senin gibiler, açık söylüyorum, sarayın satılmış insanlarıdır.

'Devleti arpalığa çevirdiler'

-Ben sanıyordum ki Zekeriya Öz sadece İstanbul'da var. Meğer Anadolu'da da varmış Zekeriya Öz'ler. Bizim bu kitapçığımızı toplatmışlar. Bu broşürde kimseye hakaret yok, hiçbir bilgi yanlış değil. Devleti arpalığa çevirirseniz biz bunu kamuoyuna duyuracağız.

-Bir kişi dört yerden maaş alır mı? Her birisi 15-20 bin lira. Bu ülkede bu kadar fakirlik varken biz bunu eleştirmeyecek miyiz? Hayır diyorlar, bunu yaparsanız cumhurbaşkanına hakaret etmiş olursunuz. Ne hakareti? Bunlar bu maaşları alıyorlar mı? Alıyorlar. Devleti arpalığa dönüştürdüler mi? Dönüştürdüler. Bu yeni Zekeriya Öz nasıl bu kararı alıyor? Sanıyorlar ki biz bunu dillendirmeyeceğiz.

Albayrak'ın istifası

-Berat Albayrak’ı en çok eleştirenlerden biri de benim. Gerçekleri milletin bilmesi gerekiyordu. Biz özellikle son yıllarda bir sorunu ortaya koyuyorsak arkasından mutlaka çözümü de ortaya koyuyoruz. Önemli bir süreci başlattı. Muhalefet çözüm üretmek zorunda değil ama Türkiye’de yaşanan sorunları görünce onlara yol da gösterdik. Olabilir bizim önerilerimiz eksik de yanlış da olabilir. Çıkar dersiniz biz de bakarız.

-Damat istifa etti. Gerçekten istifa etti mi etmedi mi? Uzun bir sessizlik. AK Parti grubuna bakıyorsunuz ora da sessiz. Ona koşulsuz destek veren MHP’nin genel başkanında da büyük bir sessizlik. Ne oluyor? Hazine’den sorumlu bir kişi ben istifa ettim diyor. Medyaya bakıyorsunuz. Sosyal medyada yaptığı istifa açıklamasının üzerinden 17 saat geçmesine rağmen bin 780’inden sadece 5’i veriyor. Şu medyanın geldiği hale bakar mısınız! Gerçek anlamda havuz medyası olduğunu kanıtladı. 27 saat sonra istifa dolayısıyla bir açıklama yapıldı. Ülke böyle yönetilmez.

-Albayrak'ın istifası hayırlı olmuştur. Ama neden istifa etti bilmiyoruz. Bunun sorumlusu bir kişi o da Erdoğan'dır. Her şeye o karar veriyor. Bazı gerçekler gizlenmiş, Erdoğan sonradan öğrenmişse bu daha büyük felaket.

-Devletin yönetilemediğini kabul etmemiz lazım. Asıl sorumlu devletin başındakidir. Asıl sorumlu bu işin tepesindeki insandır. Geçen gün de söyledim, veziri verip şahı kurtaramazsınız. Berat beyin açıklaması da ilginç. At izi, it izine karıştı diyor. Yıllardır kayınpederini övüyordun. Sormak gerekiyor. ne oldu da at izi it izine karıştı? Belki önümüzdeki günlerde Berat bey çıkıp daha detaylı açıklamalar yapar.