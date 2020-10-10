Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çağrı: Ülkeyi seçime götür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek ülkeyi seçime götürmesini istedi.

KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer bu ülkeyi seviyorsan, bekasını düşünüyorsan, insanların huzur içinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki, ‘Yeter artık.’ Seçime git, Türkiye’yi seçime götür" dedi.

Vaka-hasta sayısı tartışmalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bize bazı bilgiler yansıdı. ‘Rakamlar doğru değildir’ diye. Biz de belediyelerden rakamlar aldık; uyuşmuyordu. Açıklamalar başlayınca TTB’ye çok ağır eleştiriler gelmeye başladı. Rakamlar, vaka, hasta sayısı derken doğruların söylenmediği çıktı ortaya. Açıklıyorsanız doğruyu açıklayacaksınız" ifadesini kullandı.

HDP'ye yönelik operasyona da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Neden 6 yıl beklediniz? Hangi gerekçeyle Kobani olaylarından sonra Dolmabahçe’de oturdunuz? Bir partiye blok olarak ‘Bunlar PKK’lı’ diyorsanız ben de sorarım, TBMM’yi PKK’ya nasıl yönettirirsin. 6 buçuk milyon insanı biz PKK’lı mı ilan edeceğiz?" diye konuştu.