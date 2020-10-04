Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu "Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum" ifadesini kullandı.
Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 4, 2020