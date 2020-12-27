Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Pazartesi günü açıklanması beklenen 2021 asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3.100 TL olmalıdır” açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baknlığı ile işveren ve işçi temsilcilerinin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık’ta saat 10.30’da yapılacak.

TKP'den tepki gelmişti

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler sürerken, TKP'den "Emekçiler 'asgari ücret' zokasını yutmaz! İnsanca yaşanabilecek bir ülke için mücadeleye!" başlıklı bir açıklama gelmişti.

"Hep beraber işçiye kaşıkla verip kepçeyle almanın hesabını yapıyorlar. Asgari ücret artışından daha fazlasını patronlara aktarmaya devam edecekler. Koç, Sabancı, Cengiz, Limak vd. sermaye grupları ellerini ovuşturup mizanseni izlemektedir" denilen açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

Salgında milyonlarca emekçi, ücretsiz izne gönderildiği ve patronlar kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı için asgari ücretin çok altında bir gelirle yaşamak zorunda bırakılmışlardır.

Esnek ve kısmi zamanlı çalışmanın yaygınlaşması da ücretlerin bir kısım çalışanlar için asgari ücretin altına inmesine yol açmıştır.

Kayıtdışı çalışan emekçiler ise yıllardır asgari ücretin altında kazanmaya ve bu zor koşullarda hayatını idame etmeye çalışmaktadır.

Sadece işsizler değil, çalışmakta olan ya da işsizden sayılmayan geniş kitleler açlık sorunuyla karşı karşıyadırlar. Yoksulluk sınırı 8 bin TL’nin üzerine çıkmıştır.

Bu gerçekler ortadayken, muhalefetin de belirlenecek asgari ücret için yoksulluk sınırının yarısına dahi ulaşmayan rakamlar önermesi utanç vericidir. Hep birlikte asgari ücret mizanseninde rol kapma yarışına girmişlerdir.

Ücretin asgarisi için mücadele edilmez.

TKP emeğiyle geçinenleri; insanca yaşanabilecek, herkesin çalışma hakkının olduğu, eğitim, sağlık, barınma ve ısınma gibi en temel hakların ücretsiz ve eşit olarak sağlandığı bir ülke için mücadeleye çağırmaktadır.