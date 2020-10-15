Kılıçdaroğlu’ndan Aliyev’e destek mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e destek mektubu gönderdi.

"Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin karşı harekâtı neticesinde, otuz yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarının kurtarılmasına başlandığını memnuniyetle izliyor, haklı davanızda sizi destekliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Ermenistan’ın bunun yerine savaşı tüm Azerbaycan sathına yaymak için Gence, Berde, Mingeçevir gibi yerleşim yerlerine roket saldırıları düzenleyerek yeni sivil can kayıplarına yol açmasını ise lanetliyoruz. Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı üzere, Azerbaycan’ın dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimizdir" ifadesini kullandı.

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