Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: Ona ben karar vermem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV'de katıldığı programda cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı.

Millet İttifakı olarak, olay cumhurbaşkanlığı seçimine gelirse, ittifakı oluşturan siyasi partiler olarak bir araya geleceklerini belirten Kılıçdaroğlu, bunu henüz konuşmadıklarını dile getirdi.

Kendi adaylığına ilişkin soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Ona ben karar vermem, ona Millet İttifakı karar verir. İttifak liderleri olarak önce oturup konuşacağız tek bir adayla mı çıkacağız, herkes kendi adayıyla mı çıkacak? Bunu netleştirmeden ben cumhurbaşkanı adayı olacağım derseniz o zaman siz ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlayan kişi olursunuz.