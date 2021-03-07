Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart mesajı: Kahroluyoruz

Kılıçdaroğlu '8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 8 Mart'a dair bir video mesaj yayımladı.

Twitter hesabından paylaştığı videoya "8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!" notunu düşen Kılıçdaroğlu konuşmasında "Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

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