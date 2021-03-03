Kılıçdaroğlu'ndan 8 maddelik ‘iktidarımızın ilk haftasında’ paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız” diyerek 8 maddelik bir liste paylaştı.

Listede Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine götürülmesi, "15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paraların hak sahiplerine verilmesi" gibi maddeler de yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı liste şöyle:

“- Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.

- Esnafın pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

- Bir kararname ile esnafın kira stopaj vergisini kaldıracağız.

- Çiftçilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde takside bağlayacağız.

- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak; borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda anaparayı makul taksitlere böleceğiz.

- Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte hak sahiplerine vereceğiz.

- 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını, faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.

- Hangi koşulda, bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız.”