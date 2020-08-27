Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos tepkisi: Cumhuriyet kolay kurulmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos törenleriyle ilgili tepki göstererek, "Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar. Cumhuriyet kolay kurulmadı" dedi.

30 Ağustos törenlerinin yasaklanmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: