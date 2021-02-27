Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019 tarihinde Er Yener Kırıkçı’nın Çubuk’taki cenaze töreni sırasında linç girişimine maruz kalmış, bir eve sığınmış, sonrasında zırhlı araçla köyden çıkarılmıştı.

Linç girişimine ilişkin soruşturma sonucu önce 36 kişi ile yaşı 18’den küçük 11 kişi hakkında dava açılmıştı. Bu kişilerin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek.

Ankara Gazetecisi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre, Çubuk Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmada görüntüler üzerinden yeni isimlere ulaştı. 21 kişi hakkında bu kapsamda, hakaret, yaralama ve kamu malına zarar vermek suçlarından iddianame düzenlendi.