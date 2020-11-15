Kılıçdaroğlu'dan Ümit Özdağ açıklaması: Böyle bir şey yok, hayretle izliyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın yeni anayasa çalışması iddiası hakkında “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” dedi.
Özdağ'ın 2018'de CHP, İYİP, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesini yalanlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) yeni anayasa çalışmalarına kendisinin de katıldığını açıkladı. Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğunu aktararak, “Ortadoğu’yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Anayasa konusunda da toplantı yaptı. Akademisyenler görüşlerini ifade ettiler. Ortada ‘Bir anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı’ böyle bir şey yok. Hayretle izliyorum” diye konuştu.
Tek bir partinin ‘mutfağında anayasa hazırlanamayacağını’ söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: