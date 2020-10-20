Kılıçdaroğlu: Yeni Zekeriya Öz'ü hakim Akın Gürlek'tir

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Senin fikrin ortaçağ fikri bile değil, sen ondan bile geridesin' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim" sözlerine ilişkin konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, senin fikrin ortaçağ fikri bile değil. Sen ondan bile geridesin. Fikri iktidarda ahlak, erdem, bilgi, istişare lazım" dedi.

"O gençler 2023'te sandığa gelecekler, kimden hesap soracaklarını hep beraber göreceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Onların haklarını ve hukukunu nasıl yediğini o çocuklar bilmiyorlar mı?" ifadesini kullandı.

Askıda ekmek projesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Geldiğimiz nokta askıda ekmek. Ne proje ama... Çağ açan bir proje. Bizim fakirliğimizi, bu iktidarın bizi getirdiği rezilliği bundan daha iyi anlatamazsınız. O nedenle sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CHP lideri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için 'Adaleti katleden adamın adı Akın Gürlek’tir, yeni Zekeriya Öz’dür' dedi.

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