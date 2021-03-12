Kılıçdaroğlu, yeni anayasa için Erdoğan'la masaya oturma şartını açıkladı 

Gazeteci Fikret Bila, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı.

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için tüm partilere yaptığı çağrıyı değerlendirirken, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dayalı bir anayasa düşünüyorlarsa o zaman masada bir araya gelmenin anlamlı olmadığını söyledi.,

Kılıçdaroğlu, "Bu sistem yürümüyor, biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek istiyoruz" diyeceklerse o zaman aynı masaya oturmayı düşünebiliceklerini ifade etti.

Meclis'te oluşturulan ve bütün partilerin üye verdiği komisyonda 60 anayasa maddesi üzerinde uzlaşıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu "Ancak AK Parti'nin başkanlık sistemi dayatmasıyla çalışmalar yarım bırakıldı. Üzerinde uzlaşılan 60 madde geçirilebilirdi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın anayasa çalışmasıyla ilgili de temas halinde çalışmaların yürütüldüğünü, ilkeler belirlendiğinde kamuoyuna açıklancacağını söyledi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "süreç demokrasi ittifakına doğru evriliyor" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu "Biz Türkiye'nin öncelikli sorununun demokrasi sorunu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu nedenle 'demokratlar ittifakı' kurulması gerektiğini vurguluyorum. Millet İttifakı'nın özü de zaten bu; demokrasi. Bu açıdan bakıldığında doğru bir teşhis. Bu koşullarda, hep birlikte demokrasiyi savunmamız gerekiyor. Bizim için öncelikle olan demokrasiyi yeniden inşa etmektir. Böyle düşünenlerin de birlikte hareket etmeleri gerekir" dedi.

Kılıçdaroğlu, bu süreçte izleyecekleri yol haritasını ilişikin de "Anlaşılıyor ki seçimlere bugünkü sistemle gidilecek. Seçimler yapılır iktidar değişir. Ondan sonra demokrasiyi inşa etmek, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için anayasa değiştirilir" yorumunda bulundu.