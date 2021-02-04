Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması

CHP'nin Saadet Partisi'ne yaptığı ziyaretin ardından genel başkanlar Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptılar.

Yeni anayasa tartışmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz? AYM'nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi, zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum" dedi.

Karamollaoğlu ise "Yeni anaysa çalışmasıyla ilgili konular ikili görüşmede ele alındı mı? Ortak bir müzakere sürdürülecek mi" sorusuna, "Bizim, önümüzde hafta ilk taslağımız hazır olur diye ümit ediyorum. Görüş bildiririz mutlaka" yanıtını verdi.

HDP açıklamaları

HDP ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Yasalara göre kurulan bütün siyasi partiler zaman zaman bir araya gelmek, konuşmak durumundadırlar. Demokrasinin gereği budur zaten. Bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru değildir. Düşmanlaştırmak demokrasiye karşı çıkmak demektir. HDP bir siyasi partidir, bizimle görüşmek isterse görüşürüz. Düşüncelerimizi paylaşırız. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Şu aşamada bir ittifak, ittifak arayışı söz konusu değil" dedi.

Karamollaoğlu ise, "Hangi niyetle yapılırsa yapılsın, bize gelen isterse AK Parti olsun ister HDP olsun, onlarla da oturup bu meseleleri görüşmeyi işin tabiatı olarak normal karşılıyoruz. Burada esas olanı, zihniyetler. Anayasadan da diğer yasalardan da zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var. Ondan sonra yasalarda dğeişiklik yapabilirsiniz ama zihniyet değişmeden hiçbir görüşmenin de faydası olmaz" dedi.

'Tutuklanması lazım'

Boğaziçi protestoları ile ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Atama doğru değildir. Orada hocalar, öğrenciler, mezunlar karşı çıkıyor. Kimse rektörle çalışmak istemiyor. Olmuyorsa ayrılırsınız, gerginliğe ortam hazırlamazsınız. O görevde olmak ne katacak size? Herkesin reddettiği bir görevde olmak size ne katacak? Hepimizin oturup sağduyu ile düşünmesi lazım. Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Toplantı ve gösteri yaptılar. Anayasal hak. Bir büyüklük yap, ayrıl. Yarın çocukların yüzüne nasıl bakacak? Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim. Terörist diyorlar, suç. Bir kişinin terörist sayılabilmesi için mahkeme kararı lazım. Dava açılırsa tazminat ödemek zorundalar. Gençler bazen bizim düşündüğümüzden aşırı hareketler de yapabilirler. Bizim bunu anlayışla karşılamamız lazım.

Boğaziçi eylemlerinde Kabe fotoğrafının yere serilmesi bir provokasyondur. Onun oraya getirilmesi, yere serilip fotoğrafının servis edilmesi bir provokasyondur. O kişinin bulunması lazım. Haklı gösterileri itibarsızlaştırmak için tavsiye üzerine yapılmış planlı bir hamledir. O kişinin kesinlikle bulunması lazım."