Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan HDP'ye kutlama mesajları

Halkların Demokratik Partisi (HDP), sekizinci kuruluş yıldönümünü İstanbul’da düzenlediği etkinlikle kutladı. Etkinliğine davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kutlama mesajı gönderdi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a ayrı ayrı gönderilen mesajlarda Kılıçdaroğlu, “Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

HDP’nin sekizinci yıl kuruluş etkinliğine mesaj gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

"Sayın Pervin Buldan, Sayın Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanları. Halkların Demokratik Partisi’nin 8’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle hem sizleri hem de HDP’ye gönül vermiş tüm partililerinizi yürekten kutluyorum. Daha adil ve eşit bir İstanbul için çıktığımız yolculukta adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyor, tüm katılımcılara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Buldan: Boğazlarına kadar harama battılar

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "İktidar HDP’yi etkisizleştirmeye çalışarak faşizmi kurumsallaştırmaya çalışıyor" dedi.

"Biz onların saray oyunlarını sürekli bozuyoruz" diyen Buldan şunları söyledi:

"HDP’ye baktıkça kaybedişlerini görüyorlar. HDP’ye baktıkça demokrasinin gelişini görüyorlar. Kaybettiklerinde çok büyük hesap vereceklerini biliyorlar. Çünkü suçları çok büyüktür. Altından kalkamayacakları büyük yolsuzluklar yaptılar. Boğazlarına kadar harama battılar. Roboski’den, Soma’ya, Suruç’tan Ankara, Cizre ve Çorlu’ya en büyük katliamları, helikopter işkencelerini, açlık ve işsizlik intiharlarını, kadın cinayetlerini, salgın çaresizliğini, savaşlarda ölüm ve gözyaşlarını yaşattılar."

Sancar: Partimiz için de birlik zamanı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise "Her gün her an yeniden faşizme karşı direneceğiz, direneceğiz ki o gün geldiğinde sandıklarda bu iktidarı devirmek için gücü gösterelim" dedi.

Sancar "Bu ülkeye demokrasiyi getirmek için demokrasi güçlerinin birlik zamanıdır. Bu ülkede Kürt halkının onuruyla oynamak isteyen zalimlere karşı Kürtlerin ulusal birlik zamanıdır. Şimdi HDP'nin ve emekçilerinin kenetlenme zamanıdır. Partimiz için de birlik, partimiz için de kenetlenme partimiz için de daha da birlik zamanıdır" diye konuştu.