Kılıçdaroğlu ve Akşener'den 'Gare' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" diye yazdı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'dan "pkk terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun..." açıklamasını yaptı.