Kılıçdaroğlu ve Akşener, Varlık Fonu'na aktarılan parayla ilgili kampanyaya katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesinin SMA hastası çocukların tedavilerine harcanması için sosyal medyada başlatılan kampanyaya katıldı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!" dedi.

Akşener de yaptığı paylaşımda "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!" ifadelerini kullandı.