Kılıçdaroğlu: Vatanını milletini seven AK Partili kardeşlerime, Bahçeli'ye sesleniyorum...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Danıştay'ın "Andımız" kararına ilişkin konuşan ve Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye ve AKP'lilere seslendi, "Sayın Erdoğan Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsız, çıksın açıklasın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Danıştay bir karar verdi ortalık karıştı. Olay Andımız'dı. 2013 yılında Erdoğan bölücü terör örgütüyle masaya oturdu. Onların şartı Andımız'ın kaldırılmasıydı. Onun üzerine Türk Eğitim-Sen dava açıp yönetmelikte yapılan değişikliğin iptalini istedi. Danıştay karar verdi, yapılan değişikliği iptal etti. "Andımız'ın okunması gerekiyor" dedi.

2 yıl geçti Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karar aldı. "Andımız'ın okunması Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yasaklanmalıdır" dedi. Karar verildi.

Andımız, doğruluğu, sevgiyi, saygıyı çocuklara anlatır. Andımız kaldırıldığı zaman şu çağrıyı yapmıştım: Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızsın çık millete anlat değiştim.

Vatanını milletini seven AK Partili kardeşlerime, parantez içinde Bahçeli'ye seslenmek istiyorum: Sayın Erdoğan Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsız, çıksın açıklasın.

Ben tahmin ettiğime göre Bahçeli'nin de etmesi lazım. Andımız'ı Cumhur İttifakı kaldırdı. Danıştay üyelerini atayan kim? Erdoğan. Kumpası kuran kim? Erdoğan. Danıştay'ı hedef alıyorsun.