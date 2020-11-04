Kılıçdaroğlu: Trump ile damatlar arasında bir ilişki var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Gazeteciler gibi biz siyasetçiler de Amerika’daki seçimleri dikkatle izliyor. Elbette Trump ve Biden’in kendine ait özellikleri var. Trump’ın agresif olması, ifadelerini saldırganca dile getirmesi rahatsızlık yarattı. Amerikan medyası da bu rahatsızlığı zaman zaman dile getirdi.

Sonuç ne olursa olsun Trump’ın Türkiye’ye bakışı bizde çok derin kaygılar yaratmanın ötesinde derin sarsıntılar yarattı. Erdoğan’a gönderilen mektup, tamamen diplomatik nezaketten uzak.

Böyle bir endişe var, Erdoğan cephesinde de böyle bir endişe var. Trump ile damatlar arasında bir ilişki var, bu ilişkinin boyutlarını bilmiyoruz ama bu kaygıların Amerikan yönetimine aktarıldığını da biliyoruz.

Bir devleti yöneten kişilerin, devletlerin kaderleri ile ilgili kararları tek başlarına almalarının o ülkeye ve dünyaya felaket getireceğine inanan bir insanım.

Eğer bir insan devleti gerçekten yönetmek istiyorsa, liyakat süzgecindeki kişileri dinledikten sonra harekete geçesi taraftarıyım.