Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 oy alarak yeniden CHP genel başkanlığına seçildi.

Haber Merkezi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Seçimde 1356 delegenin 44 sandıkta oy kullanacağı açıklanmıştı.

Haber

İlhan Cihaner: AYM'ye giderek, tweet atarak AKP'nin hangi politikasına engel olabildik?