CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
Seçimde 1356 delegenin 44 sandıkta oy kullanacağı açıklanmıştı.
Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 oy alarak yeniden CHP genel başkanlığına seçildi.
Haber Merkezi
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
Seçimde 1356 delegenin 44 sandıkta oy kullanacağı açıklanmıştı.