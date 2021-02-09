Kılıçdaroğlu: TBMM, AKP ve MHP'nin vesayeti altındadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

'Neden korkuyorsun?'

"İşi öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti de onlar kuracaklar. Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. Kurtarmanın yolu çok basit, gelirsin televizyona otururuz, milletin hakemliğine başvururuz, millet de dinler kim doğruyu söylüyor kim yanlışı. Ben haksızsam zaten gideceğim. Devletin bütün evrakları senin elinde, gelsene. Çıkarsın karşıma alırsın belgelerini. Niye karşıma çıkmıyorsun? Niye cesaretin yok? Neden korkuyorsun? Korkan insan devleti yönetemez.

'Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda...'

İktidar olduğumuzda, 83 milyon vatandaşıma sesleniyorum, Allah'ın izni ve sizin takdirinizle iktidar olduğumuzda 4 ayaklı bir strateji izleyeceğiz. Türkiye'de herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Bunun yolu güçlü bir demokrasiyi inşa etmekten geçiyor. Güçlü bir demokrasi kuvvetler ayrılığına dayanmaktadır. Bir partinin genel başkanı hakim tayin edemez. Yapılması gereken adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmamaktır. Medya özgürlüğünü sağlayacağız.

'TBMM vesayet altında'

TBMM, gazi meclis böyle olmayacak. Kuruluşundaki irade aynı şekilde olacak. Bu meclis vesayet altında bir meclistir. Şu anda TBMM, AKP ve MHP'nin vesayeti altındadır. Hiç Çankırı milletvekilinin kürsüye çıkıp da Çankırı'nın sorunlarını dile getirdiğini duyan var mı? Milli irade vesayet altındadır. Vesayeti getiren yasal düzenleme 12 Eylül darbecilerinin zamanında geldi. Biz bunu kaldıracağız. Milletin vekilini millet seçecek genel başkanlar değil."