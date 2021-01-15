Kılıçdaroğlu: Sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Gelecek Partisi Genel Bşk. Yard. Selçuk Özdağ ile Gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum. Unutulmamalıdır ki, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü hedef alan saldırılara sessiz kalanlar, saldırıya da ortak olur!" diye yazdı.