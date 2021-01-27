Kılıçdaroğlu: SGK Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kılıçdaroğlu, SGK'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini söylerken, "Bu bir finans işidir. Finans işinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde olması doğru değildir. Oradan alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım. Bu çerçevede olduğu takdirde sistem kendi içinde daha sağlıklı çözümler üretebilir ve günlük sıcak politikanın da malzemesi olmaktan büyük ölçüde çıkmış olur" dedi.

"Sizden bir istediğim var, SGK'yı bağımsız bir kurum olarak lütfen masaya yatırınız" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"SGK tarihçesini baştan sona inceleyiniz. SGK'nın tarihsel süreç içerisinde hangi açmazlarla karşılaştığını lütfen kayda alınız, toplumu aydınlatınız. SGK'nın açıkları kısır bir siyasi çekişme alanı olmaktan çıkarılıp, SGK'nın nasıl ayakta kalacağının alt parametrelerini ya da önerilerini ortaya koymanız lazım. Ben bunu sizden istiyorum, eski bir SGK Başkanı olarak istiyorum."