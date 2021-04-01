Kılıçdaroğlu: Sandıkta dersini vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi"nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresinin kabulüne ilişkin değerlendirme yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı video mesajında, dün akşam TBMM'de kanun teklifinin görüşüldüğünü ve reddedildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis'i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi, TBMM'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz. Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz. Demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Birlik olacağız, beraber olacağız, TBMM'de birisinin milletvekilleri değil, halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız."

"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi" dün AKP'li milletvekillerinin oturumda çoğunlukta olmadığı sırada muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.