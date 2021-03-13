CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ancak yapılan binaların büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, bunun herkesin kentsel dönüşüm kavramını öğrenmesini sağladığını belirtirken, "Ama kentsel dönüşüm nasıl bir dönüşüm? Beton ormanına dönük bir dönüşüm mü, yoksa hepimizin rahat yaşayabileceği kentler inşa etmek mi?” diye sordu.

Sözcü'de yer alan habere göre, her kentin kendi rantını yarattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Rantsız bir kent olmaz. Rantı yaratan temel unsur da planlamadır. Soru şu: Rantı kimin için kullanacağız? Rantı bir avuç kişi için mi yoksa rantı, o kentte yaşayan insanlar için mi kullanacağız? Biz; planlamayla, kentsel dönüşümle ortaya çıkan rantın halk için, kentte yaşayanlar için kullanılmasını istiyoruz” dedi.