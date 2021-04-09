Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimleri öncesinde "İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız" sözleri üzerine kahkaha atan Buket Aydın'ın Haber Global'de sunduğu Koltuk programına konuk oldu.

Aydın'la önceki söyleşisine göndermede bulunan Kılıçdaroğlu "Başlamadan önce sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi. Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu "Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinleyemeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlementer sistemde ittifak olarak hemfikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum" diye yanıt verdi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin ise Kılıçdaroğlu "Gece yarısı kelimeler ilave edip internet sitesine veren kişi sağlıklı biri değil. O kişiyi bulsunlar. Tıpkı Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafını yere atan kişi gibi. O da hala bulunamadı. Gündemi değiştirmek için yapıldı. Bunlar emekli amiral, emekli biri nasıl darbe yapar. Bunlar evinde zaten. Bu dosya yargıtaya gidince ne olacak?" diye konuştu.