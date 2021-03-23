Kılıçdaroğlu: Önce Allah'a sonra kendinize sonra bize güveneceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devletin iyi yönetilmediğini artık Mısır'daki sağır sultanda duydu. Buradan 83 milyon vatandaşımıza açık ve net çağrıda bulunuyorum; hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak namus borcudur. Türkiye Cumhuriyetini bir kişiye emanet edemeyiz. İnandığımız yoldan hiçbir güç bizi geri döndüremeyecek. Bu mücadele bir hak mücadelesidir. Bunu böyle bilelim.

-Her karış toprağında şehitlerimizin olduğu bir bölgede Çanakkale geçilmez destanı yazıldı. Milletin iradesi geçilmez kıldı, padişahın iradesi geçilir kıldı. Neden tek adamın her dediği olsun düşüncesine karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişiye emanet edemeyiz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önce Allah'a sonra kendinize sonra bize güveneceksiniz. Türkiye'yi aydınlığa beraber çıkaracağız.

-(HDP'nin kapatılması tartışmaları) Demokrasilerde parti kapatma olmaz. Seçimle gelen seçimle gider. Zaten milletimizden vize alamayan parti yok olur gider. Bir bakıyorsunuz bir milletvekili attığı bir tweet dolayısıyla dokunulmazlığı kaldırılıyor. Yargıtay hemen talimat veriyor yıldırım hızıyla milletvekilliği düşürülüyor. Hangi adalet?

-(İstanbul Sözleşmesi) Bir kişi kalktı dedi ki, "fesh ediyorum". Kimsin sen, kimsin? Adaletsizliğin ağa babası isen eyvallah. Biz onu zaten biliyoruz. Siyaseti cep doldurma aracı olarak gördüğünü de biliyoruz. Kinle, öfkeyle devleti yönetiyorsun onu biliyoruz. Yandaşlarına milyar dolarları kazandırdığını da biliyoruz. Ama 42 milyon kadına ihanet edeni de artık şimdi biliyoruz ve öğreniyoruz. Adım gibi biliyorum, o zorbayı oradan indireceksiniz. Kimse kadınların önünde takoz olmayacak.

-Cumhur İttifakı değil, koltuk ittifakı var. Cumhur İttifakı'nda ilkeler yok. Bütün mücadele, 'Koltuğumu nasıl korurum?'.

-İzlenen ekonomi konusu dünyada alay konusu. Bir ekonomi var bir de Erdonomi var. Erdonomi ne demek? 128 milyar doları birilerine vermek, istediği adamı istediği yere getirip istediği zaman görevden almak. Evlerde tencerenin kaynamaması demek. Hep birlikte bu sorunu aşacağız. Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgun yaptı bilinmiyor. Açıklanmaz. Eskiden bir kişi çalışıp bir aileye bakardı. Şimdi 83 milyon kişi çalışarak Saray'a ve Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyoruz.

Eğer Merkez Bankası'nı arpalığa döndürdüyseniz kimse size güvenmez. Merkez Bankası Başkanı'nı ile Para Politikası Kurulu'nu hemen görevden alması lazım."