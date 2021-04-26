Kılıçdaroğlu: Nasıl bir ülkede yaşıyoruz, bir dilim ekmeğe savaş açtılar

AKP'li ilçe belediyelerinin İBB'nin yeni Halk Ekmek büfeleri açmasını engelleme girişimine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

"Belediye başkanlarımıza halkın derdine koşun diyorum, onlar da koşuyorlar. Açlık ile tokluk arası bir dilim ekmek oldu bu ülkede. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu, ekmek büfelerini açıyor vatandaş ucuz ekmek alsın diye. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar. Böyle bir ibret tablosunu Türkiye hiç yaşamadı" diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sana sesleniyorum, Barış Manço'nun şarkısıyla sesleniyorum: Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası, bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok, bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok, Alnı açık, gözü toklar buyursunlar baş köşeye, kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye, nefsine hakim olursan kurulursun tahtına, çalakaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına..." ifadesini kullandı.