Kılıçdaroğlu, 'Milliyetçi İmam Hatipliler'le buluştu: 'Mesafe oluştuysa sorumluluk bizim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği üyeleriyle görüştü.

CHP lideri, toplantıda hazır bulunan dernek başkanı Ersin Şimşek'e Türkiye ve Azerbaycan bayrakları hediye etti. Dernek üyeleri de Kılıçdaroğlu'na Kuran ve bayrak hediye etti.

Dernek üyeleriyle video konferans toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, imam hatiplilere kendisine istediği soruları sorabileceğini belirterek, “'Bu soruyu sorarsam Genel Başkanı üzer miyim?’ diye düşünmeyin. CHP’ye yönelik bir algı ve CHP tabanının da imam hatiplilere yönelik bir algısı var. Artık 21’inci yüzyıldayız. Bu algıların kırılması lazım. Birbirimizi daha iyi tanımalıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu "Milliyetçi, muhafazakar kesim ile CHP arasında mesafe doğmuş ise bunun sorumluluğu CHP’ye aittir. CHP vekil, vatandaş sizin dertlerinizi dinlemezse sorumluluk CHP’de. Bugüne kadar oluşan mesafenin büyümesi CHP’nin kurduğu yanlış politikalardan. Şimdi CHP’nin yaptığı her kesime ulaşmak. Biz gelip anlatmayınca CHP’yi size rakiplerimiz anlattı. ‘CHP dinsiz partidir’. İstanbul’da vaiz kardeşlerimle konuştum. Konuştuktan sonra ‘CHP’yi böyle bilmiyorduk’ dediler" diye konuştu.

'Kopuşu gidermeye çalışıyoruz'

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"CHP, ilahiyat fakültelerini, imam hatip okullarını, Diyanet İşleri Başkanlığını kurandır. Biz zaman içinde kopmuşuz ve şimdi o kopuşu gidermeye çalışıyoruz. Adalet mitinginde duvarları yıkacağız demiştim ve biz o duvarları yıkacağız. Kararlıyım."

Kılıçdaroğlu başörtüsüle ilgili bir soruya “Başörtüsü konusunu Türkiye’nin temel sorunu haline getiren partilerden birisi CHP, kabul ederim. Ben CHP’yi eleştirmezsem size karşı samimi olmamış olurum. Kadının kılık kıyafetiyle erkeklerin uğraşması doğru değildir” diye yanıt verdi.