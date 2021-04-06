Kılıçdaroğlu: Millet sandık istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hep beraber sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz. Günün 24 saati çalışıyorlar, çocuklarını bile görmüyorlar. Hayatlarını feda ediyorlar. Hayat kurtarmak için hayatlarını feda eden insanların elleri öpülmez mi arkadaşlar? Bir istekleri vardı, Covid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenler için meslek hastalığı olsun. Bunu yapmadılar. Vicdan yok mu sizde? Bunun sorgulanması lazım. Çok sayıda sağlıkçı hayatını kaybetti bu süreçte. Şu soruyu sormak gerekir; Bütün bunların sorumlusu kim? Bu ülkeyi yöneten kim? Bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olan kim? Her vatandaşımın sormasını istiyorum. Her vatandaşımız yeri geldiğinde 'Dur arkadaş' diyebilmeli.

Aslı Özkısırlar. Bu genç kızımız 21. yüzyılda hastanede yatak bulamadığı için hayatını kaybediyor. 'Bay Kemal' sorumlu diyecekler. Beyefendi bu işin sorumlusu sensin sen, sen yönetiyorsun bu ülkeyi. Dayısı olana ambulans hazır, peki ya garibana? 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' diyoruz. Bizim dostlarımız halktır halk, garibanlardır.

'Saray'da lale devri yaşanıyor'

Tuttular ta Karadeniz'den başladılar kalabalık kongrelere. Ya yanlış bu arkadaş. Kongreler yaptılar, defalarca söyledik yanlıştır diye. Sorsunlar gazetecilere; CHP'nin kurultayı nasıl oldu? Kurultayı yapmadan önce Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdık 'Kongremizi nasıl yapalım?' diye. Cevap verdiler, kapalı alanda yapmayacaksınız, sosyal mesafeyi koruyacaksınız diye. Şimdi söyleyin bakalım devleti kim adaletle yönetir, kim vatandaşlarına değer verir. CHP gelse iktidarı yönetebilir mi diyorlar. Bal gibi de yönetir, açlık olmaz, sefalet olmaz.

Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize 'Bilim Kurulu' demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Hiçbirisinin bilim ile alakası yoktur. Senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Saray ise 'Kaç kişi ölürse ölsün' diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?

Sadece tek düşündükleri koltukları. Bu fatura kime çıkıyor? Bunun bir faturası var. Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi. 1 yerden değil 5 yerden maaş alıyorlar, avro üzerinden garantili maaşlarını alıyorlar. İstifa etseler bile dünyanın parasını alıyorlar. Vergi de ödemiyorlar, başka kurumlar tarafından ödeniyor. 193 kişi hayatını kaybetmiş. İnsan gece uyumaz ya. Bunların umrunda bile değil.

Her 100 metrede bir dükkan kapatıldığını görüyoruz. Geçinemiyorlar, kirayı ödeyemiyorlar artık. Saraydakiler bunu biliyor mu. Bilse ne olur bilmese ne olur. Onun gözünde esnaf yok ki. Vururum ensesine tokadı alırım oyumu diye düşünüyor. Ama esnaf artık eski esnaf değil. Bu esnaf sana sandıkta hesabı soracak ben bunu biliyorum. Millet sandık istiyor. Saray'da lale devri yaşanıyor. Herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Ahali felaket vaziyette.

Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar dolar nereye gitti? Defalarca sordum 128 milyar dolar nereye gitti? Bu sorunun cevabını almış değilim. O söylemiyorsa sarayın bekçisine söylesin, o cevap versin.

Bütün bunlar olurken vay efendim Türkiye'de darbeciler var. Ne darbesi ya? Montrö sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı tık yok, emekli amiraller açıklama yaptı, vay efendim yeniden darbe! Ne darbesi kardeşim? Emekliler dünyanın neresinde darbe yapıyor? Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemişler.

Darbe marbe bilmem ne hikayelerini güçlendirmek için havuz medyasını kullanamıyorlar çünkü itibarı yok. Hürriyet gazetesi üzerinden yapmaya başladılar. İnsan üzülüyor. Gerçekten medyanın amiral gemisiydi. Şimdi sandal bile olamadı."