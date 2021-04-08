Kılıçdaroğlu: Melih Gökçek'in hakkını da ben savundum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta gerçekleştirilen "Muhtarlar Buluşması"nda muhtarlardan gelen HDP sorusuna yanıt verirken "Bakın Melih Gökçek'in hakkını da ben savundum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bizim bir ittifakımız var. Dört parti var. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Yerel yönetimlerde bir ittifak olmadı. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz. HDP ile beraber bir parti olduk demedik. Biz zulmün karşısında, haksızlık karşısında susmayız. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Eğer sevgili peygamberiz bunu söylemişse haksızlık karşısında susmayız" diye konuştu.

"Bakınız seçimlerde zorla istifa ettirilen Melih Gökçek'in hakkını da ben savundum" diyen Kılıçdaroğlu "Melih Gökçek CHP'li mi, hayır, hayatında bize oy verdi mi, hayır. Ama milletin seçtiği kişiyi zorla sen istifa ettiremezsin. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili'ydi. İtiraz eden kim benim. Millet seçtiyse milletin hakkına saygı göstereceksin" ifadesini kullandı.

"Herkesin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı göstereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu "Siyaset kimlikler, inanç, yaşam tarzı üzerinden yapılmaz. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapılır" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu "CHP'nin bir ölçüsü var: Bayrağıyla ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var" dedi.